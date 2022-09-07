путін нахабніє: зроблено гучну заяву про українське зерно

Успіх коридору для вивозу українського зерна з морських портів, схоже, розізлив російських окупантів. Озвучений в ООН намір росії щонайменше переглянути відповідну угоду, а то й взагалі вийти з неї, підтвердив російський диктатор володимир путін. Він звинуватив Європу в тому, що вона залишає все збіжжя собі і пригрозив обговорити з турецьким президентом Реджепом Ердоганом обмеження на вивіз українського зерна, передає пропагандистське агентство ТАСС.

Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоку, путін заявив, буцімто тільки два з 87 кораблів, навантажених українських зерном, вирушили до Африки. Він звинуватив Європу в тому, що вона продовжує діяти, "як колонізатор" і "обдурювати країни, що розвиваються". За його словами це призведе до того, що проблема із продовольством у світі тільки наростатиме. "Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов'язково пораджуся на цю тему і з президентом Туреччини паном Ердоганом", — сказав диктатор.

Як повідомляв "Телеграф", після п’яти місяців блокади морських шляхів – найзручніших для вивозу українського зерна, наприкінці липня було підписано угоди між Україною, ООН та Туреччиною і росією з тими ж партнерами. Згідно з цими угодами, через порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" відкрились коридори для вивозу збіжжя до Туреччини, де вантаж проходив перевірку і відправлявся до кінцевих покупців.

Перше судно із зерном з початку російського вторгнення в Україну вийшло у море 1 серпня. За місяць роботи коридору через нього пройшло понад 50 суден із продовольством загальним обсягом 1,2 мільйона тонн. Товари були доставлені до Нідерландів, Німеччини, Румунії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Туреччини, Лівану, Китаю, Індії, Південної Кореї, Ізраїлю, Судану, Єгипту та Джибуті. Турецька сторона, яка координує роботу торговельного маршруту заявляла про бажання збільшити обсяги товарів, що проходять через нього.