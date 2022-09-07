путин наглеет: сделано громкое заявление об украинском зерне

Успех коридора для вывоза украинского зерна из морских портов, похоже, разозлил российских оккупантов. Озвученное в ООН намерение россии по меньшей мере пересмотреть соответствующее соглашение, а то и вообще выйти из негороссийский диктатор владимир путин. Он обвинил Европу в том, что она оставляет все зерно себе и пригрозил обсудить с турецким президентом Реджепом Эрдоганом ограничения на вывоз украинского зерна, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, путин заявил, якобы только два из 87 кораблей, нагруженных украинским зерном, отправились в Африку. Он обвинил Европу в том, что она продолжает действовать, "как колонизатор" и "обманывать развивающиеся страны". По его словам, это приведет к тому, что проблема с продовольствием в мире будет только нарастать. "Может быть, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и прочего продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом", — сказал диктатор.

Как сообщал "Телеграф", после пяти месяцев блокады морских путей – наиболее удобных для вывоза украинского зерна, в конце июля было подписано соглашение между Украиной, ООН и Турцией и россией с теми же партнерами. Согласно этим соглашениям, через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" открылись коридоры для вывоза зерна в Турцию, где груз проходил проверку и отправлялся к конечным покупателям.

Первое судно с зерном с начала российского вторжения в Украину вышло в море 1 августа. За месяц работы коридора через него прошли более 50 судов с продовольствием общим объемом 1,2 миллиона тонн. Товары были доставлены в Нидерланды, Германию, Румынию, Ирландию, Францию, Италию, Испанию, Грецию, Турцию, Ливан, Китай, Индию, Южную Корею, Израиль, Судан, Египет и Джибути. Турецкая сторона, координирующая работу торгового маршрута, заявляла о желании увеличить объемы товаров, проходящих через него.