Сроки "зернового договора" истекают в ноябре

Пока россия терпит неудачи с газовым шантажом Европы, ее дипломаты опять вспомнили о теме продовольственного кризиса.

Как сообщают росСМИ, постоянный представитель рф при ООН Василий Небензя утверждает, что экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках "зернового соглашения" так и не был начат, а потому его страна может выйти из соглашения.

Он напомнил, что договоренность была заключена на четыре месяца, то есть в ноябре ее срок истекает.

"При нормальной (ситуации) сделку следует продлить. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет", — сказал он.

Небензя также добавил, что россия не видит реализации ее части уговора, а потому "не станет ничего исключать".

Как известно, после начала российского вторжения, в украинских портах на берегу Черного моря оказались заблокированы миллионы тонн экспортного зерна. Поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире, для многих стран в Африке и на Ближнем Востоке такая блокада грозила возникновением масштабного голода.

Переговоры про открытие портов продолжались три месяца. Вывоз украинских продуктов по морю координируется из турецкого Стамбула.

Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы смогло покинуть порт Одессы 1 августа, а на следующий день оно без приключений добралось до Турции.