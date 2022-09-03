Судно, шедшее в Украину за зерном, остановило движение в Босфоре: что произошло

Сухогруз BRIZA оперативно отбуксировали в якорную зону и возобновили движение

После возобновления морского экспорта украинского зерна нагрузка по вывозу продукции вновь легла на Босфорский пролив, который проходит через Стамбул. Этой ночью корабельное движение по этому коридору пришлось приостановить из-за одного из сухогрузов, направлявшихся в Украину.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Управление береговой охраны Турции, 107-метровый корабль BRIZA, следовавший из Стамбула на север, вынужден был бросить якорь в районе Кандилли (на участке между мостом Султана Мехмеда Фатиха и Босфорским мостом). Причина вынужденной остановки – поломка механизмов. Инцидент произошел около 3 часов ночи и привел к временной остановке движения по проливу.

Стамбульский район Кандиллы, у берегов которого произошло событие

К поломанному судну были направлены два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6, а также катер KEGM-5. С их помощью сухогруз удалось убрать с места аварии и пришвартовать в якорной зоне в районе маяка Ахыркапы на выходе из Босфора в Мраморное море. В настоящее время им занимается Стамбульский центр обслуживания судов. Движение кораблей через Босфор удалось полностью восстановить.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 1 сентября в Босфорском проливе села на мель судно Lady Zehma, которое везло украинскую кукурузу в Италию. Его также удалось оперативно снять с мели и открыть движение судов.