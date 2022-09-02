Отказал руль: сухогруз с украинским зерном сел на мель и перекрыл Босфор

Инцидент произошел чисто по техническим причинам

Судно Lady Zehma, перевозившее в рамках соглашения по экспорту зерна из Украины кукурузу в Италию, село на мель в районе турецкой столицы, из-за чего Босфорский пролив пришлось перекрыть для движения других судов.

Об этом сообщили в Ведомстве губернатора Стамбула.

"Грузовое судно село на мель и бросило якорь в заливе Бебек около 22.00 по местному времени. Инцидент не привел к травмам, человеческим жертвам и загрязнению окружающей среды", — сказано в сообщении.

Босфор

Сообщается, что к 173-метровому грузовому судну направлены буксиры Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim Tur и катера Kegm-3, Kegm-5. Указывается, что Lady Zehma "село на мель из-за отказа руля".

Несмотря на "стандартность" ситуации, на нее первыми попытались отреагировать кремлевские пропагандисты, начав на своих эфирах нагло врать, что причиной того, что судно село на мель, стали не технические проблемы, а опасный груз, который оно якобы перевозило. Конечно, доказательств своей лжи "скабеевы-соловьевы" и прочие никаких не привели, поэтому их "информхлопок" не имел последствий.

Также не выдержала критики версия о том, что все зерно перевозится на устаревших кораблях и представляет опасность для других стран. Согласно информации сайта vesselfinder, Lady Zehma – сравнительно новое судно, построенное в 2005 году. Его ширина составляет 29 метров, а длина – 173 метр. Корабль ходит под флагом Панамы.

Судно Lady Zehma

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение россии, Украины и Турции при участии ООН о создании коридора для эвакуации украинского зерна. По данным ООН, с 1 по 29 августа порты Украины покинули 122 судна с 1,5 млн тонн продукции на борту.