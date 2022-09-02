Інцидент стався суто з технічних причин

Судно Lady Zehma, яке перевозило в рамках угоди з експорту зерна з України кукурудзу до Італії, село на мілину в районі турецької столиці, тому Босфорську протоку довелося перекрити для руху інших суден.

Про це повідомили у Відомстві губернатора Стамбула.

"Вантажне судно сіло на мілину і кинуло якір у затоці Бебек близько 22.00 за місцевим часом. Інцидент не призвів до травм, людських жертв та забруднення навколишнього середовища", — сказано в повідомленні.

Босфор

Повідомляється, що до 173-метрового вантажного судна направлені буксири Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim Tur та катери Kegm-3, Kegm-5. Вказується, що Lady Zehma "сіло на мілину через відмову керма".

Незважаючи на "стандартність" ситуації, на неї першими спробували відреагувати кремлівські пропагандисти, почавши на своїх ефірах нахабно брехати, що буцім то причиною того, що судно сіло на мілину, стали не технічні проблеми, а небезпечний вантаж, який воно нібито перевозив. Звичайно, доказів своєї брехні "скабеєві-соловйові" та інші ніяких не привели, тому їхні "інформхлопки" не мали наслідків.

Також не витримала критики версія про те, що все зерно перевозиться на застарілих кораблях і становить небезпеку для інших країн. Згідно з інформацією сайту vesselfinder, Lady Zehma – порівняно нове судно, побудоване у 2005 році. Його ширина складає 29 метрів, а довжина – 173 метри. Корабель ходить під прапором Панами.

Судно Lady Zehma

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі було підписано угоду Росії, України та Туреччини за участю ООН про створення коридору для евакуації українського зерна. За даними ООН, з 1 по 29 серпня порти України залишили 122 судна з 1,5 млн. тонн продукції на борту.