россия вместе с соглашением по зерну подписала полезный для себя документ

рф пошла на сделку по экспорту украинского зерна не просто так

В пятницу, 22 июля, россия подписала соглашение по экспорту зерна из Украины Черным морем, однако этот договор стал не единственным на встрече в Стамбуле.

Министр обороны рф, который представлял интересы россии в Турции, подписал меморандум с ООН о содействии поставкам российской с/х продукции и удобрений на мировой рынок. Об этом сообщает минобороны страны агрессора, передают российские СМИ.

шойгу заявил, что подписанные меморандум и алгоритм по вывозу украинского зерна взаимосвязаны и составляют единый пакет. Алгоритм был предложен россией. Согласно ему, досмотр судов с украинским зерном будет вестись как на выходе, так и на входе в Черное море.

Отметим, накануне из-под санкций ЕС и США вывели экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Это, похоже, было одним из условий россии для согласия на разблокировку украинских портов. В пятницу рф закрепила это на уровне ООН.

"Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", — заявил генсек ООН Антониу Гуттериш после подписания меморандума.

Напомним, Киев и москва в Стамбуле не подписывали ничего друг с другом. Ранее были озвучены четыре важнейших для Украины момента "зерновой сделки".