Генсек ООН сделал заявление по соглашению о зерне

Гутерреш назвал сделку по зерну "маяком надежды"

В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости, которое приводит слова генсека ООН. Гутерреш подтвердил, что соглашение по экспорту зерна с Украины предусматривает вывоз товара из портов Одессы, Черноморска и Южного.

"Договоренности открывают путь для экспорта значительного объема продовольствия из трех украинских портов — Одессы, Черноморска, Южного", — заявил Гутерреш.

К слову, по информации российских СМИ, министр обороны рф сергей шойгу также подписал соглашение по экспорту зерна с представителями ООН и Турции. Ранее подобный договор подписал представитель Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков. Прямого соглашения между собой москва и Киев не подписывали.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что процедура вывоза зерна, согласно опубликованным условиям, никак не будет предусматривать сопровождение транспорта со стороны россиян.

Отметим, россияне намерено используют кассетные боеприпасы и фосфорные снаряды, чтобы уничтожить почти созревший урожай украинского зерна.