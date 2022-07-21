Новый Голодомор: оккупанты намеренно выжигают пшеничные поля в Украине (фото, видео)

Сотни гектаров пшеницы были уничтожены россиянами

Российские оккупанты намерено используют кассетные боеприпасы и фосфорные снаряды, чтобы уничтожить почти созревший урожай украинского зерна, пытаясь оставить жителей нашей страны без еды.

Как видно на видео, оказавшемся в распоряжении "Телеграфа", из-за сухой погоды, которая в последнее время преобладает на украинском Юге, подобные обстрелы сельскохозяйственных площадей приводят к масштабным возгораниям.

Проблем добавляет также тот факт, что тушение огня на деоккупированных территориях усложняется постоянными обстрелами, а на подконтрольных россиянам частях оккупанты сами умышленно делают поджоги и не дают возможности пожарным ликвидировать пожар.

Из-за таких циничных действий россиян, на Юге уже сгорели сотни гектаров пшеницы.

Как сообщалось ранее, невозможность использовать морские пути Украиной, поставила мир перед серьезной угрозой продуктового кризиса, поскольку украинское зерно позволяло обеспечить пищей многие страны Ближнего Востока и Африки.

В свою очередь оккупанты после захвата украинских портов на Юге Украины начали воровать зерно у украинских фермеров, после этого оно незаконно доставлялось в дружеские российскому режиму страны, в первую очередь, в Сирию.