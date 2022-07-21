Новий Голодомор: окупанти навмисно випалюють пшеничні поля в Україні (фото, відео)

Сотні гектарів пшениці були знищені росіянами

Російські окупанти мають намір використати касетні боєприпаси та фосфорні снаряди, щоб знищити майже дозрілий урожай українського зерна, намагаючись залишити мешканців нашої країни без їжі.

Як видно на відео, яке опинилося у розпорядженні "Телеграфа", через суху погоду, яка останнім часом переважає на українському Півдні, подібні обстріли сільськогосподарських площ призводять до масштабних загорянь.

Проблем додає також той факт, що гасіння вогню на деокупованих територіях ускладнюється постійними обстрілами, а на підконтрольних частинах росіянам окупанти самі навмисне роблять підпали і не дають можливості пожежникам ліквідувати пожежу.

Через такі цинічні дії росіян, на Півдні вже згоріли сотні гектарів пшениці.

Як повідомлялося раніше, неможливість використовувати морські шляхи Україною поставила світ перед серйозною загрозою продуктової кризи, оскільки українське зерно дозволяло забезпечити їжею багато країн Близького Сходу та Африки.

Своєю чергою, окупанти після захоплення українських портів на Півдні України почали красти зерно в українських фермерів, після цього воно незаконно доставлялося в дружні російському режиму країни, насамперед до Сирії.