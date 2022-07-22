Договора по зерну между Украиной и россией не будет: у Зеленского объяснили, что подпишут

Участие россиян в процессе экспорта украинского зерна будет минимальным, на территорию Украины их не будут допускать

Украина, которая должна сегодня в Стамбуле подписать договор о вывозе зерна через морские порты, не будет заключать соглашение напрямую с россией. Детали схемы, по которой удалось добиться договоренности, изложил в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина возьмет на себя обязательства перед Турцией, которая является гарантом и ООН. Со своей стороны так же поступит россия.

Процедура вывоза зерна, согласно опубликованным условиям, никак не будет предусматривать сопровождение транспорта со стороны россиян. Представители государства-агрессора также не будут допускаться в украинские порты. На любую провокацию Подоляк обещает немедленный военный ответ.

Относительно анонсированных ранее проверок грузовых судов, советник главы ОП объяснил, что они будут проходить уже в территориальных водах Турции. А совершать их будут совместные группы.

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Как сообщал "Телеграф", подписание соглашения о коридоре для вывоза зерна должно состояться сегодня в 16:30. Уже известно, что россию будет представлять так называемый министр обороны Сергей Шойгу. С украинской стороны в подписании примет участие министр инфраструктуры Александр Кубраков. На церемонии также будут присутствовать президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Если соглашение не сорвется, экспорт украинского зерна возобновится через порты "Одесса", "Южный" и "Черноморск".