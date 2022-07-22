Договору щодо зерна між Україною та росією не буде: у Зеленського пояснили, що підпишуть

Участь росіян у процесі експорту українського зерна буде мінімальною, на територію України їх не допускатимуть

Україна, яка має сьогодні у Стамбулі підписати договір про вивіз зерна через морські порти, не укладатиме угоду напряму з росією. Деталі схеми, за якою вдалося досягнути домовленості, виклав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна візьме на себе зобов’язання перед Туреччиною, яка є гарантом, та ООН. Зі свого боку так само вчинить росія.

Процедура вивозу збіжжя, згідно з опублікованими умовами, жодним чином не передбачатиме супроводу транспорту з боку росіян. Представники держави-агресора також не допускатимуться до українських портів. На будь-яку провокацію Подоляк обіцяє негайну військову відповідь.

Щодо анонсованих раніше перевірок вантажних суден, радник голови ОП пояснив, що вони відбуватимуться уже в територіальних водах Туреччини. А здійснюватимуть їх спільні групи.

Як повідомляв "Телеграф", підписання угоди про коридор для вивозу зерна має відбутись сьогодні о 16:30. Уже відомо, що росію представлятиме так званий міністр оборони сергій шойгу. З українського боку у підписанні візьме участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков. На церемонії також будуть присутні президент Туреччини Реджеп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерріш. Якщо угода не зірветься, експорт українського зерна відновиться через порти "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ".