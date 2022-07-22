Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте, пишут СМИ: о чем договорились

Аналогичное соглашение должна подписать и рф

В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна морским путем.

Об этом сообщает телеканал "Дом". Сообщается, что зеркальное соглашение с ООН и Турцией в ближайшее время подпишет рф.

Согласно договору, контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", через которые будет осуществляться экспорт украинского зерна, полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и россии.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что прямого соглашения между рф и Украиной по разблокированию экспорта зерна не будет. Он сообщил, что процедура вывоза зерна никак не будет предусматривать сопровождение транспорта со стороны россиян. К слову, от россии соглашение по зерну подпишет министр обороны рф сергей шойгу.