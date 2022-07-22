У путина сказали, кто от россии подпишет соглашение по зерну

Документ могут подписать уже 22 июля

Зерновые переговоры, судя по всему, завершились дипломатическим успехом, ведь в россии уже определили парламентера, который поставит свою подпись под договор между тремя странами и ООН. Кремлевский режим будет представлен министром обороны рф сергеем шойгу.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", передает "Телеграф". Прокремлевские журналисты ссылаются на заявление главного рупора Кремля, пресс-секретаря путина дмитрия пескова.

Согласно имеющейся информации, шойгу уже прибыл в Турцию, где и должно состояться подписание четырехстороннего документа. Мероприятие должно состояться в пятницу, 22 июля.

Кремлевские политики удерживаются от любых комментариев насчет документа, который собираются подписать представители Украины, Турции, ООН и россии. песков пообещал, что все разъяснения будут позже — если процесс подписания все же увенчается успехом.

Как отмечает "РБК-Украина", Украину должен представлять глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

Следует напомнить, что о первом успехе в переговорах насчет зерна стало известно чуть больше недели назад, еще 13 июля.

"Телеграф" писал, что Украине могут разблокировать морские пути сразу из трех портов, которые осуществляют транспортировку зерновых. В их списке были Черноморск, Южный, а также Одесса.