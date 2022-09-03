Судно, яке йшло в Україну за зерном, зупинило рух у Босфорі: що сталось

Суховантаж BRIZA оперативно відбуксували в якірну зону і відновили рух

Після відновлення морського експорту українського зерна навантаження з вивезення продукції знов лягло на Босфорську протоку, яка проходить через Стамбул. Цієї ночі корабельний рух цим коридором довелось призупинити через один із суховантажів, що направлявся до України.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu із посиланням на Управління берегової охорони Туреччини, 107-метровий корабель BRIZA, який ішов із Стамбула на північ, змушений був кинути якір в районі Кандиллі (на ділянці між мостом Султана Мехмеда Фатіха та Босфорським мостом). Причина вимушеної зупинки – поломка механізмів. Інцидент стався близько 3 години ночі і призвів до тимчасової зупинки руху протокою.

Стамбульський район Кандиллі, біля берегів якого сталася подія

До поламаного судна було направлено два буксира Kurtarma-5 та Kurtarma-6, а також катер KEGM-5. З їхньою допомогою суховантаж вдалося прибрати з місця аварії і пришвартувати в якірній зоні в районі маяка Ахиркапи на виході з Босфора в Мармурове море. Зараз ним займається Стамбульський центр обслуговування суден. Рух кораблів через Босфор вдалося повністю відновити.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 1 вересня у Босфорській протоці сіло на мілину судно Lady Zehma, яке везло українську кукурудзу до Італії. Його також вдалось досить оперативно зняти з мілини і відкрити рух суден.