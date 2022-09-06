"Газпром" решил напугать Европу роликом о ледниковом периоде, но крупно опозорился: видео

Одним из пейзажей "европейского ледяного ада" стал российский Красноярск – не газифицированный вообще

Российская энергетическая компания "Газпром" на днях прекратила поставки топлива Европе через "Северный поток-1", заявив, что там что-то сломалось и запустить трубу снова после ремонта не получается. Эта угроза не только не испугала мир, но и насмешила, потому что за лето у ЕС было время подготовиться к вполне ожидаемому акту газового шантажа. И тогда "Газпром" пошел на крайние меры – снял и опубликовал в интернете видео о "ледниковом периоде", который ждет европейцев предстоящей зимой. По крайней мере, на то, что автором ролика является российская компания, указывают СМИ и пользователи распространивших его соцсетей. Однако, при углублении в контекст показанного начинают закрадываться определенные сомнения – а не троллинг это или даже диверсия.

Сюжет ролика таков: мужчина в спецовке "Газпрома" одним движением руки перекрывает все поставки газа. После этого давление на манометре газопровода падает до нуля и в кадре начинают проплывать зимние пейзажи преимущественно европейских городов. Таким образом, словно обещая Европе "ледниковый период" без своих поставок. Кроме того, в ролик попали съемки солнечных и ветряных электростанций в качестве намека на то, что "зеленая" энергия не сможет спасти континент от холода. Завершается все заоблачными видами шпиля башни "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге — по замыслу будущей штаб-квартиры "Газпрома".

При этом мопровождается видео песней советского барда Юрия Визбора "А зима будет большая". Правда, в исполнении его внучки Варвары, которая известна тем, что выступала в оккупированном Крыму. Для ролика использовали два куплета из трех – первый и последний. Примечательно то, что в пропущенной части песни поется о синей, то есть замерзшей россии:

Плачут мокрые осины,

Плачет дедушка Арбат,

Плачет синяя россия,

Превратившись в листопад.

Но на этом пикантные моменты ролика не заканчиваются. В качестве одного из примеров "ледяного ада" видео демонстрирует пейзажи российского Красноярска – вантовый мост, стрелку и остров Татышев. А также трубы местной угольной ТЭЦ, из-за которой город регулярно страдает от режима "черного неба", когда его полностью затягивает дымом. "В видео европейцев, которым якобы перекрывают газ, пугают кадрами зимнего Красноярска, города-миллионника в Восточной Сибири, который вообще никогда не был газифицирован", — написали в местном телеграм-канале "Борус", назвав ролик издевательством на красноярцами.

В соцсетях тоже посмеялись над творчеством "Газпрома". В частности, поиронизировали над тем, что это, наверное, "первый в истории продавец, который думает, что кого-то наказывает, не продавая товар, за счет которого существует".

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне решили переименовать Киевский вокзал в москве, чем тоже немало позабавили соцсети.