Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отключение "Газпромом" "Северного потока-1"

Москва становится смешной – это супер. Когда смеются, то не будут бояться. Объяснение из Москвы, почему не будет работать Северный поток 1, этому очень способствует. Кремлю давно никто не верит, но сказать, что насосная станция не работает из-за утечки масла (ну почти как старые Жигули) – это новый этап.

В Москве понимают, что оставить Европу без газа уже не получится: там подготовились. Но от отчаяния начинают играть на повышение цен, даже ценой сделать из себя посмешище. Зима не будет простой, но если Европа выстоит, это будет конец российского энергетического шантажа — навсегда. И очень хочется, чтобы Большая Семерка окончательно добила Россию установлением предельной цены на российскую нефть. Запад наконец-то серьезно за это взялся — с декабря никаких морских перевозок нефти из России. Энергетическую мафию нужно остановить и закрыть российскую бензоколонку – тогда это станет началом конца для российского режима. Да и опасно заправляться на этой бензоколонке – работает как на старых жигулях.

Источник — Facebook Павла Климкина.