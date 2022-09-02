"Газпром" полностью отключил "Северный поток-1": что известно о грядущих поставках

Запустить газопровод планируют после окончания ремонта

Российский монополист "Газпром" остановил поставки газа по газопроводу "Северный поток 1" и сообщил, что там якобы нашли поломку, которая не позволит его запустить 3 сентября, как это планировалось ранее.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе плановой остановки "СП-1", была обнаружена "утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления".

Газопровод был остановлен на три дня, а в планах было запустить его 3 сентября в 1:00 по Гринвичу, однако похоже, что планы изменились.

Примечательно также то, что за несколько часов до этого издание Reuters со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что газопровод планируют запустить вовремя.

Стоит отметить, что газопровод "Северный поток 1", который проходит по дну Балтийского моря, и до этого работал на 20% своей мощности, а на этой неделе его и вовсе остановили.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину начала активно шантажировать Европу поставками газа и недавно сообщила, что "не может гарантировать" поставки по газопроводу "Северный поток 1".