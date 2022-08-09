Европа сделала важный шаг к отказу от российского газа: что изменится для ЕС

Для европейских стран вступил в силу план сокращения потребления газа, утвержденный в июле

Совместное решение стран Евросоюза к марту сократить потребление российского газа на 15%, принятое в конце июля, вступает в силу. С 9 августа 2022 г. заработал Чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа, который обязывает страны ЕС перейти к экономии ресурса, чтобы уменьшить зависимость от россии.

Как сообщает "Немецкая волна", за точку отсчета взяли среднее потребление газа в период с начала августа по конец марта за последние 5 лет. Сокращение потребления должно обезопасить Евросоюз от полного прекращения поставок газа из россии. Также до сентября страны ЕС должны обновить свои планы действий по чрезвычайным ситуациям в энергетике.

Впрочем, известно, что некоторые европейские страны добились для себя послабления и должны сократить потребление менее чем на 15%. В частности, это касается Испании и Италии. Действие плана предусмотрено на срок в один год.

Ожидается, что благодаря новому плану Европе удастся сэкономить 45 млрд. кубометров газа. Если необходимого уровня экономии достичь не удастся, а дефицит поставок будет серьезным, Европа готовится к оглашению тревоги по всему ЕС и введению обязательных целевых показателей по снижению потребления газа. Для этого потребуется согласие не менее 15 стран-членов, на долю которых приходится не менее 65 процентов всего населения Евросоюза.

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Газовый шантаж россияне применяют против европейских стран, чтобы ответить на санкции, надавить на Брюссель и расколоть единство Европы. Так, например, в апреле от поставок были отключены Польша и Болгария, а в конце июля поставки прекратились в Латвию. В ответ Европа начала искать альтернативные источники поставок топлива и уже сократила импорт российского газа с 40% от общего объема потребления всеми странами до 20%. Кроме того, европейские страны договорились о совместных закупках этого ресурса.

Как сообщал "Телеграф", украинцев тоже ждет сложная зима с точки зрения поставок газа. Впрочем, в правительстве уверяют, что совсем без тепла в домах наши граждане не останутся.