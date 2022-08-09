Укр

Европа сделала важный шаг к отказу от российского газа: что изменится для ЕС

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
585
ЕС пытается обезопасить себя от газового шантажа россии
ЕС пытается обезопасить себя от газового шантажа россии

Для европейских стран вступил в силу план сокращения потребления газа, утвержденный в июле

Совместное решение стран Евросоюза к марту сократить потребление российского газа на 15%, принятое в конце июля, вступает в силу. С 9 августа 2022 г. заработал Чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа, который обязывает страны ЕС перейти к экономии ресурса, чтобы уменьшить зависимость от россии.

Как сообщает "Немецкая волна", за точку отсчета взяли среднее потребление газа в период с начала августа по конец марта за последние 5 лет. Сокращение потребления должно обезопасить Евросоюз от полного прекращения поставок газа из россии. Также до сентября страны ЕС должны обновить свои планы действий по чрезвычайным ситуациям в энергетике.

Впрочем, известно, что некоторые европейские страны добились для себя послабления и должны сократить потребление менее чем на 15%. В частности, это касается Испании и Италии. Действие плана предусмотрено на срок в один год.

Ожидается, что благодаря новому плану Европе удастся сэкономить 45 млрд. кубометров газа. Если необходимого уровня экономии достичь не удастся, а дефицит поставок будет серьезным, Европа готовится к оглашению тревоги по всему ЕС и введению обязательных целевых показателей по снижению потребления газа. Для этого потребуется согласие не менее 15 стран-членов, на долю которых приходится не менее 65 процентов всего населения Евросоюза.

Газовый шантаж россияне применяют против европейских стран, чтобы ответить на санкции, надавить на Брюссель и расколоть единство Европы. Так, например, в апреле от поставок были отключены Польша и Болгария, а в конце июля поставки прекратились в Латвию. В ответ Европа начала искать альтернативные источники поставок топлива и уже сократила импорт российского газа с 40% от общего объема потребления всеми странами до 20%. Кроме того, европейские страны договорились о совместных закупках этого ресурса.

Как сообщал "Телеграф", украинцев тоже ждет сложная зима с точки зрения поставок газа. Впрочем, в правительстве уверяют, что совсем без тепла в домах наши граждане не останутся.

Теги:
#Газ #ЕС #Экономия #Российский газ #Экономия газа