россия прекратила поставки газа в одну из европейских стран: как аргументировали

Российский концерн прекращает подачу газа в Республику.

В российском "газпроме" заявили, что приняли решение прекратить поставки газа в Латвию якобы из-за нарушения ею условий отбора.

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные российской компании, еще в 2020 году им было поставлено в Латвию 1,622 миллиарда кубометров газа, в то же время в 2019 — 1,664 миллиарда кубометров. Однако из-за определенных нарушений дальнейшие поставки продукции будут полностью прекращены.

"Сегодня ПАО "газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — отметили в российском концерне.

Следует напомнить, что несколькими днями ранее латвийский оператор Latvijas gaze решил возобновить закупки российского газа. Как пишет украинское издание "ЕП", ссылаясь на заявление руководителя компании Айгарса Калвитиса, после возобновления закупок у россии, Latvijas gaze расплачивалась за него в российских рублях, однако ранее эта оплата производилась исключительно в европейской валюте.

"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "газпрома", потому что не можем рассчитаться с "газпромом". У нас есть другой поставщик", - пояснил Калвитис, отметив, что название нового поставщика озвучивать не хочет, аргументируя это коммерческой информации, которая публично не обсуждается.

Также добавим, что по имеющимся данным, которые распространяются в общедоступном пространстве, в субботу утром, 30 июля, российский газ продолжает поступать в Латвию, однако с дважды меньшей мощностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский союз сократил долю закупок российского газа вдвое и заявил о неготовности полностью отказываться от российской продукции.