росія припинила постачання газу в одну з європейських країн: як аргументували

Російський концерн припиняє подачу газу до Республіки

У російському "газпромі" заявили, що прийняли рішення припинити постачання газу до Латвії нібито через порушення нею умов відбору.

Як пише "Інтерфакс", посилаючись на дані російської компанії, ще у 2020 році ним було поставлено до Латвії 1,622 мільярда кубометрів газу, водночас у 2019 — 1,664 мільярда кубометрів. Проте, через певні порушення подальші поставки продукції будуть повністю припинені.

"Сьогодні пат "газпром" припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу", — зазначили у російському концерні.

Варто нагадати, що кількома днями раніше латвійський оператор Latvijas gaze вирішив відновити закупівлі російського газу. Як пише українське видання "ЄП", посилаючись на заяву керівника компанії Айгарса Калвітіса, після відновлення закупівель у росії, Latvijas gaze розплачувалася за нього у російських рублях, проте раніше ця оплата проводилася виключно у європейській валюті.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "газпрому", тому що не можемо розрахуватися з "газпромом". У нас є інший постачальник", — пояснив Калвітіс, відзначивши, що назву нового постачальника озвучувати не хоче, аргументуючи це комерційною інформацією, котра публічно не обговорюється.

Також додамо, що за наявними даними, які ширяться у загальнодоступному просторі, у суботу вранці, 30 липня, російський газ і далі надходить до Латвії, проте із двічі меншою потужністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський союз скоротив частку закупівель російського газу вдвічі та заявив про неготовність повністю відмовлятися від російської продукції.