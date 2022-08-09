Європа зробила важливий крок до відмови від російського газу: що зміниться для ЄС

Для європейських країн вступив в силу план скорочення споживання газу, затверджений у липні

Спільне рішення країн Євросоюзу до березня скоротити споживання російського газу на 15%, ухвалене наприкінці липня, вступає в силу. З 9 серпня 2022 року запрацював Надзвичайний план Євросоюзу щодо скорочення споживання природного газу, який зобов’язує країни ЄС перейти до економії ресурсу, щоби зменшити залежність від росії.

Як повідомляє "Німецька хвиля", за точку відліку взяли середнє споживання газу в період із початку серпня до кінця березня за останні 5 років. Скорочення споживання має убезпечити Євросоюз від повного припинення постачання газу з росії. Також до вересня країни ЄС мають оновити свої плани дій на випадок надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Втім, відомо, що деякі європейські країни домоглись для себе послаблення і мають скоротити споживання менше, ніж на 15%. Зокрема це стосується Іспанії та Італії. Наразі дія плану передбачена на строк в один рік.

Очікується, що завдяки новому плану Європі вдасться зекономити 45 млрд кубометрів газу. Якщо необхідного рівня економії досягти не вдасться, а дефіцит поставок буде серйозним, Європа готується до оголошення тривоги по всьому ЄС і запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу. Для цього знадобиться згода щонайменше 15 країн-членів, на частку яких припадає не менше 65 відсотків всього населення Євросоюзу.

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Газовий шантаж росіяни застосовують проти європейських країн, щоби відповісти на санкції, натиснути на Брюссель і розколоти єдність Європи. Так, наприклад, у квітні від поставок були відключені Польща та Болгарія, а в кінці липня поставки припинились у Латвію. У відповідь Європа почала шукати альтернативні джерела постачання палива і уже скоротила імпорт російського газу з 40% від загального обсягу споживання усіма країнами до 20%. Окрім того, європейські країни домовились про спільні закупівлі цього ресурсу.

Як повідомляв "Телеграф", на українців теж чекає складна зима з точки зору постачання газу. Втім, в уряді запевняють, що зовсім без тепла в домівках наші громадяни не залишаться.