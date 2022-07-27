Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфу" оцінив, чим закінчиться газове протистояння рф з Європою

Російська компанія "Газпром" за вказівкою Кремля фактично відкрито шантажує Європу зменшенням постачання газу.

Президент України Володимир Зеленський назвав це свідомим терором та закликав відповідати санкціями.

Із проходженням майбутнього опалювального сезону у Європи, безперечно, будуть проблеми. Зрозуміло, що слабка ланка серед потужних країн не Угорщина, що завжди вставляє палиці в антиросійські санкції (з нею все зрозуміло і не настільки вона потужна), а Німеччина.

Ми бачимо свідомі дії росії. Питання в тому, наскільки вистачить сил нинішній коаліції протриматися в тій же Німеччині. Зрозуміло, що "зелені" і "вільні демократи" до кінця протистоятимуть тиску з боку росії і наполягатимуть на посиленні тиску на неї. А із соціал-демократами не все так гладко. Там є частина старих партійних функціонерів, котрі так чи інакше пов’язані з екс-канцлером Шредером, відомого своєю проросійською позицією. Не дарма він навіть зараз перебуває у Москві.

Мені здається, що західні еліти ухвалили все ж таки рішення закінчувати загравати з росією і бути такими залежними від неї в енергетичному сенсі. Так, відповідні рішення даються нелегко, крізь зуби, з великими втратами економіки, можливими змінами уряду.

Але в результаті, гадаю, закінчиться все тим, що росія остаточно втратить європейський ринок. Впевнений у цьому відсотків на 90%. Є, звичайно, деякі екстраординарні події, які залишу на 10% ймовірності, що ЄС не зможе так швидко злізти з енергетичної голки рф. Але процес уже запущено. І його можна лише сповільнити.

А росія, звичайно, не зможе обсяги, подібні до тих, що постачає до Європи, переорієнтувати на інші ринки – той же Китай, ту ж Індію.

Газопровідна структура, яка веде до Європи, будувалася СРСР із кінця 60-х. Потім у неї неабияк вклалася вже путінська рф з усіма її "потоками". Це сотні втрачених мільярдів.

Нинішні складнощі пов’язані з війною, з постковідною ситуацією, із низкою криз, які наплодила росія.

Але навіть путін і його оточення, гадаю, здогадуються, що газ не буде вічним золотим ресурсом росії. Раніше на п’яти наступала "зелена енергетика". А тепер ще Європа передає полум’яний "привіт". Вона переживає кілька складних зим. Впорається. Як і ми. А ось на росію чекають найважчі десятиліття.