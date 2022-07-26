"Це свідомий терор проти європейців": Зеленський дав ЄС рецепт відповіді росії

Зеленський закликав Європу посилити санкції проти агресора

У вівторок, 26 липня, на 153-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський розповів про терор росіян проти європейців.

Відповідна заява глави держави доступна на YouTube-каналі "Офіс Президента України". Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні зазначив, що росія за допомогою "Газпрому" свідомо тероризує Євросоюз.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі.

Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, Олена та Володимир Зеленські у Києві позували відомому фотографу для обкладинки американського Vogue. Що з цього вийшло можна переглянути у нас на сайті. Раніше глава держави висміяв авторів фейку про те, що він "у реанімації", і потролив путіна.