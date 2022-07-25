Где вы были 8 лет? "Деукраинизация" москвы насмешила сеть

парламентарий объяснил такое решение желанием вернуть вокзалу первоначальное название

Депутат государственной думы рф от "либерально демократической партии" василий власов предложил переименовать Киевский вокзал в москве. Соответствующая информация вызвала шквал обсуждений среди пользователей соцсетей.

Как пишут российские СМИ, обращение с призывом сменить название столичного вокзала на Брянский он планирует отправить московскому городскому голове сергею собянину. Парламентарий объяснил это решение желанием вернуть вокзалу первоначальное название, которое он носил с 1918 по 1934 годы.

"В ответ на действия украинской власти по переименованию московского проспекта в Киеве, считаю, необходимо рассмотреть возможность возвращения исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал", — пояснил Власов.

По его словам, он планирует обратиться с просьбой к собянину оценить целесообразность инициативы, которая якобы позволит не только выразить протест на недружественные действия Украины, но и вернуть историческое название месту, где был проложен железнодорожный путь в Брянск.

Кроме того, известно, что инициативу по переименованию одного из десяти железнодорожных вокзалов российской столицы планируется вынести на всеобщее голосование среди москвичей.

Соответствующую информацию уже успел прокомментировать член совета по правам человека при президенте рф кирилл кабанов. По его словам, предложение о переименовании Киевского вокзала в москве из-за так называемой "специальной военной операции" ставит россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую ненависть.

В сети пользователи бурно обсуждают возможность переименования столичного вокзала. Большинство российских комментаторов соответствующую инициативу не поддерживают по разным причинам. Кое-кто отмечает, что сейчас изменение названия не ко времени и незачем тратить лишние деньги. В то же время, есть и такие, кто подчеркивает, что уподобляться украинцам, которые после начала так называемой "спецоперации" отказываются от всего российского, не стоит.

Что касается жителей Украины, то большинство из них саркастически спрашивает: почему же решение об отказе от украинских названий не принимали еще восемь лет назад и иронически шутят на так называемой российской "деукраинизацией".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как оккупанты приняли решение на время изменить название одного из захваченных ими украинских городов. В частности, во время суток 9 мая Луганск назывался Ворошиловградом.