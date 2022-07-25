Де ви були 8 років? "Деукраїнізація" москви насмішила мережу

парламентар пояснив таке рішення бажанням повернути вокзалу первісну назву

Депутат російської державної думи від "ліберально демократичної партії" василь власов запропонував перейменувати Київський вокзал у москві. Відповідна інформація викликала шквал обговорень серед користувачів соцмереж.

Як пишуть російські ЗМІ, звернення із закликом змінити назву столичного вокзалу на Брянський він планує відправити московському міському голові сергію собяніну. Парламентар пояснив це рішення бажанням повернути вокзалу первісну назву, яку він носив з 1918 по 1934 роки.

"У відповідь на дії української влади щодо перейменування московського проспекту в Києві, вважаю, необхідно розглянути можливість повернення історичної назви Київського вокзалу — Брянський вокзал", — пояснив Власов.

За його словами, він планує звернутися з проханням до собяніна оцінити доцільність ініціативи, яка, нібито дозволить не лише висловити протест на недружні дії України, а й повернути історичну назву місцю, де було прокладено залізничну колію до Брянська.

Крім того, відомо, що ініціативу щодо перейменування одного з десяти залізничних вокзалів російської столиці планується винести на загальне голосування серед москвичів.

Відповідну інформацію вже вже встиг прокоментувати член ради з прав людини за президента рф кирило кабанов. За його словами, пропозиція щодо перейменування Київського вокзалу в москві через так звану "спеціальну військову операцію" ставить росію на один рівень з тими, хто виявляє антиросійську ненависть.

У мережі користувачі бурхливо обговорюють ймовірність перейменування московського вокзалу. Більшість російських коментаторів відповідну ініціативу не підтримують з різних причин. Дехто відзначає, що наразі зміна назви не на часі і немає чого витрачати зайві гроші. Водночас є й такі, хто наголошує, що уподібнюватися українцям, які після початку так званої "спецоперації" відмовляються від усього російського, не варто.

Що стосується жителів України, то більшість з них саркастично запитує — чому ж рішення щодо відмови від українських назв не приймали ще вісім років тому та іронічно жартують на так званою російською "деукраїнізацією".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як окупанти прийняли рішення на деякий час змінити назву одного із захоплених ними українських міст. Зокрема, під час доби 9 травня Луганськ називався Ворошиловградом.