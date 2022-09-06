"Газпром" вирішив налякати Європу роликом про льодовиковий період, але крупно осоромився: відео

Одним із пейзажів "європейського льодяного пекла" став російський Красноярськ – не газифікований взагалі

Російська енергетична компанія "Газпром" днями припинила постачання палива Європі через "Північний потік-1", заявивши, що там щось зламалось і запустити трубу знову після ремонту не виходить. Ця погроза не тільки не налякала світ, але й насмішила, бо за літо ЄС мав час підготуватись до цілком очікуваного акту газового шантажу. І тоді "Газпром" пішов на крайні заходи – зняв і опублікував в інтернеті відео про "льодовиковий період", який чекає європейців майбутньої зими. Принаймні на те, що автором ролика є російська компанія, вказують ЗМІ та користувачі соцмереж, які його поширили. Проте, при заглибленні у контекст показаного починають закрадаються певні сумніви – а чи не тролінг це або ж навіть диверсія.

Сюжет ролика такий: чоловік у спецовці "Газпрома" одним порухом руки перекриває усі поставки газу. Після цього тиск на манометрі газопроводу падає до нуля і у кадрі починають пропливати зимові пейзажі здебільшого європейських міст. Таким чином немовби обіцяючи Європі "льодовиковий період" без своїх поставок. Окрім того, у ролик потрапили зйомки сонячних та вітряних електростанцій в якості натяку, що "зелена" енергія не зможе врятувати континент від холоду. Завершується все захмарними видами шпилю вежі "Лахта-центр" у санкт-петербурзі — за задумом, майбутньої штаб-квартири "Газпрому".

При цьому супроводжується відео піснею радянського барда Юрія Візбора "А зима будет большая". Щоправда у виконанні його онучки Варвари, яка відома тим, що виступала в окупованому Криму. Для ролика використали два куплети з трьох – перший і останній. Примітним є те, що в пропущеній частині пісні співається про синю, тобто змерзлу росію:

Плачут мокрые осины,

Плачет дедушка Арбат,

Плачет синяя россия,

Превратившись в листопад.

Але на цьому пікантні моменти ролика не закінчуються. В якості одного з прикладів "льодяного пекла" відео демонструє пейзажі російського Красноярська – вантовий міст, стрілку та острів Татишев. А також труби місцевої вугільної ТЕЦ, через яку місто регулярно потерпає від режиму "чорного неба", коли його повністю затягує димом. "У відео європейців, яким нібито перекривають газ, лякають кадрами зимового Красноярська, міста-мільйонника у Східному Сибіру, якого взагалі ніколи не було газифіковано", — написали у місцевому телеграм-каналі "Борус", назвавши ролик знущанням на красноярцями.

У соцмережах теж посміялись на творчістю "Газпрома". Зокрема поіронізували з того, що це, певно, "перший в історії продавець, який думає, що когось карає, не продаючи товар, за рахунок якого існує".

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни вирішили перейменувати Київський вокзал у москві, чим теж немало потішили соцмережі.