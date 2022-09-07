У росії допустили вихід із угоди щодо українського зерна

Терміни "зернового договору" закінчуються у листопаді

Поки рф зазнає невдач з газовим шантажем Європи, її дипломати знову згадали про тему продовольчої кризи.

Як повідомляють росЗМІ, постійний представник росії при ООН Василь Небензя стверджує, що експорт російського продовольства і добрив у рамках "зернової угоди" так і не був розпочатий, а тому його країна може вийти з неї.

Він нагадав, що домовленість було укладено на чотири місяці, тобто у листопаді її термін спливає.

"При нормальній (ситуації) угоду слід продовжити. Ми хочемо бачити реалізацію російської частини угоди. Поки що цього немає", — сказав він.

Небензя також додав, що росія не бачить реалізації її частини договору, а тому "не стане нічого виключати".

Як відомо, після початку російського вторгнення в українських портах на березі Чорного моря опинилися заблоковані мільйони тонн експортного зерна. Оскільки Україна є одним із найбільших постачальників продовольства у світі, для багатьох країн Африки та Близького Сходу така блокада загрожувала виникненням масштабного голоду.

Переговори про відкриття портів тривали три місяці. Вивезення українських продуктів морем координується з турецького Стамбула.

Перше судно з 26 тисячами тонн кукурудзи змогло залишити порт Одеси 1 серпня, а наступного дня воно без пригод дісталося Туреччини.