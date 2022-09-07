Таємниці ігоря конашенкова з міноборони рф: син побував у полоні, дочка цікавиться "полуничкою"

Українські розслідувачі зясували, де живе балакуча голова російського міноборони і чим займаються його діти

Викривати лицемірство і корупцію міністерства оборони росії взялися російські опозиціонери. Так команда Олексія Навального у серпні розповіла про те, що у заступника голови міністерства олексія криворучка є квартира Маямі, а обидві його дочки мають громадянство США. Тим часом і українські розслідувачі накопали дещо на одне з найбільш впізнаваних облич відомства, яке разом із кремлем влаштувало криваву війну в Україні.

Проект "OSINT Бджоли" знайшов і опублікував у вільному доступі дані про балакучу голову російського міноборони ігоря конашенкова. Того самого, який з недоумкуватим виглядом на щоденних брифінгах доповідає про "успіхи" окупаційної армії – по кілька разів "захоплює" одні і ті ж населені пункти і вже "знищив" більше Байрактарів, ніж їх було вироблено.

За пропискою конашенков "замкадиш"

З’ясувалось, що за офіційними даними конашенков – "замкадиш". У його паспорті вказана прописка за межами московської кільцевої автодороги, за адресою 9-я північна лінія, б. 23, корп. 2, кв. 72. Мешканців цих районів "еліта" з центру міста москвичами уже не вважає, бо за МКАД починається так зване ближнє підмосков’я. Як електронну пошту спікера розслідувачі вказують адресу [email protected] Ймовірний телефон +79257711496 – цей номер є активним у месенджері whatsapp. Соцмережі генерал-лейтенанта підчищені, зате в архівах збереглось його фото із вусами.

А ось тут конашенков мешкає насправді

У той же час 16-річна дочка конашенкова Аріна, яка прописана разом з батьком на висілках, фактично мешкає за адресою Рушничний пров., б. 3, під’їзд 7, поверх 3, кв. 122. А це вже один із центральних районів москви – Хамовники. До кремля звідти менше 3 км по прямій. Навряд чи неповнолітня дівчина живе там сама, тож проект робить висновок, що це і є місце реального проживання конашенкова. "Кадастрова вартість цієї елітної квартири площею 95,6 кв.м. складає приблизно 1 млн доларів, а ринкова ще вище. рф добре годує свого пропагандиста", — пишуть "OSINT Бджоли".

дочка конашенкова Аріна

Дівчина не соромиться своїх інтересів

Аріна Конашенкова

Сама Аріна, яка вчиться у московській школі №1253, є власницею сторінок в Instagram та "ВКонтакте", де сміливо ділиться не тільки особистими фото, але й зазначає свої головні зацікавлення. Серед груп, на які вона підписана у ВК є, зокрема, "секс-знайомства" та "голі малолітки". "Бджоли" навіть задались питанням, чи в курсі її захоплень батько. На відміну від конашенкова-старшого, дівчина користується месенджером Telegram, де її можна знайти за номером телефону +79588172629 або ніком @arisshkinss.

Микита Конашенков встиг побувати у полоні в Україні

Син конашенкова уже дорослий, тому з батьком не мешкає

Ще цікавішу біографію має старша дитина конашенкова – син Микита 22 липня 1990 року народження. Він зареєстрований у найбільшому місті московської області – Балашисі за адресою вул. Московська, б. 5, кв. 21. Це район з досить пристойними приватними садибами, хоча елітним його не назвеш. Микита має сторінки в Instagram та Facebook. Принаймні раніше він працював на пропагандистському телеканалі "Звезда", який належить російському міноборони. За даними "OSINT Бджіл", у 2014 році він їздив у відрядження до України і потрапив у полон. "Тоді він був відпущений "в результаті дипломатичних зусиль", — зазначають розслідувачі.

Як повідомляв "Телеграф", команда Навального нещодавно розповіла також про розкішне життя колишньої дружини російського диктатора володимира путіна людмили, яка чомусь досі не перебуває під західними санкціями. Як і її новий чоловік артур очеретний.