Тайны игоря конашенкова из минобороны рф: сын побывал в плену, дочь интересуется "клубничкой"

Украинские расследователи выяснили, где живет говорящая голова российского минобороны и чем занимаются его дети

Разоблачать лицемерие и коррупцию министерства обороны россии взялись российские оппозиционеры. Так команда Алексея Навального в августе рассказала о том, что у заместителя главы министерства алексея криворучко есть квартира Майами, а обе его дочери имеют гражданство США. Между тем, и украинские расследователи накопали кое-что на одно из самых узнаваемых лиц ведомства, вместе с кремлем устроившего кровавую войну в Украине.

Проект "OSINT Пчелы" нашел и опубликовал в свободном доступе данные о говорящей голове российского минобороны игоре конашенкове. Том самом, который со слабоумным видом на ежедневных брифингах докладывает об "успехах" оккупационной армии – по несколько раз "захватывает" одни и те же населенные пункты и уже "уничтожил" больше Байрактаров, чем их было произведено.

По прописке конашенков "замкадыш"

Выяснилось, что по официальным данным конашенков – "замкадыш". В паспорте указана прописка за пределами московской кольцевой автодороги, по адресу 9-я северная линия, д. 23, корп. 2, кв. 72. Жителей этих районов "элита" из центра города москвичами уже не считает, потому что за МКАД начинается так называемое ближнее подмосковье. В качестве электронной почты спикера расследователи указывают адрес [email protected] Вероятный телефон +79257711496 – этот номер активен в мессенджере whatsapp. Соцсети генерал-лейтенанта подчищены, зато в архивах сохранилось его фото с усами.

А вот здесь конашенков живет на самом деле

В то же время 16-летняя дочь конашенкова Арина, прописанная вместе с отцом на выселках, фактически проживает по адресу Ружейный пер., д. 3, подъезд 7, этаж 3, кв. 122. А это уже один из центральных районов москвы – Хамовники. До кремля оттуда менее 3 км по прямой. Вряд ли несовершеннолетняя девушка живет там сама, поэтому проект приходит к выводу, что это и есть место реального проживания конашенкова. "Кадастровая стоимость этой элитной квартиры площадью 95,6 кв.м. составляет примерно 1 млн долларов, а рыночная еще выше. рф хорошо кормит своего пропагандиста", — пишут "OSINT Пчелы".

дочь конашенковая Арина

Девушка не стесняется своих интересов

Арина Конашенкова

Сама Арина, которая учится в московской школе №1253, является владелицей страниц в Instagram и "ВКонтакте", где смело делится не только личными фото, но и отмечает свои главные интересы. Среди групп, на которые она подписана в ВК, есть, в частности, "секс-знакомства" и "голые малолетки". "Пчелы" даже задались вопросом, в курсе ли ее увлечений отец. В отличие от конашенкова-старшего, девушка пользуется мессенджером Telegram, где ее можно найти по телефону +79588172629 или под ником @arisshkinss.

Никита Конашенков успел побывать в плену в Украине

Сын конашенкова уже взрослый, поэтому с отцом не живет

Еще более интересную биографию имеет старший ребенок конашенкова – сын Никита 22 июля 1990 года рождения. Он зарегистрирован в крупнейшем городе московской области – Балашихе по адресу ул. Московская, б. 5, кв. 21. Это район с довольно приличными частными усадьбами, хотя элитным его не назовешь. Никита имеет страницы в Instagram и Facebook. По крайней мере, ранее он работал на пропагандистском телеканале "Звезда", принадлежащем российскому минобороны. По данным "OSINT Пчелы", в 2014 году он ездил в командировку в Украину и попал в плен. "Тогда он был отпущен "в результате дипломатических усилий", — отмечают расследователи.

Как сообщал "Телеграф", команда Навального недавно рассказала также о роскошной жизни бывшей жены российского диктатора владимира путина людмилы, которая почему-то до сих пор не находится под западными санкциями. Как и ее новый муж артур очеретный.