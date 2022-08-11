Заместитель шойгу купил квартиру в США и вывез туда своих дочерей: соратники Навального раскрыли детали

Дочери замминистра обороны россии являются гражданками США

Заместитель министра обороны россии Алексей Криворучко еще до своего назначения на этот пост вывез своих дочерей в США, где у него есть своя квартира.

Этот интересный факт удалось выяснить расследователям из команды российского оппозиционера Алексея Навального, которые напомнили, что Криворучко получил свою должность в 2018 году.

В те дни он был главным владельцем концерна "Калашников" и генеральным директором "Аэроэкспресса" и никакого отношения к военному делу не имел.

Но своей новой должности он начал курировать вопросы поставок вооружения, а так как он продолжил оставаться владельцем "Калашникова", то фактически оружие он закупал у самого себя. И это касалось не только стрелкового оружия, но и средств ПВО, авиационных ракет и специальной техники.

В 2012 году у него родилась дочь Софья, а в 2016 еще одна дочь Анна. Обе родились на территории США и получили там гражданство.

У него есть квартира в Майями площадью в 255 квадратных метров и стоимостью в несколько миллионов долларов. Позже Криворучко переписал квартиру на сотрудника его компании Михаила Тиратуряна, который занимался продвижением продукции "Калашникова" в США.

После получения должности в российском минобороны, он начал скупать недвижимость в россии.

Стоит отметить, что для российских топ-чиновников не является редким явлением отправить своих детей жить и учиться на "загнивающем" Западе. При этом это касается и самого диктатора владимира путина, дети которого живут в Европе.