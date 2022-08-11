Заступник шойгу купив квартиру у США та вивіз туди своїх дочок: соратники Навального розкрили деталі

Доньки заступника міністра оборони росії є громадянками США

Заступник міністра оборони росії Олексій Криворучко ще до свого призначення на цю посаду вивіз своїх дочок у США, де має свою квартиру.

Цей цікавий факт вдалося з’ясувати розслідувачам із команди російського опозиціонера Олексія Навального, які нагадали, що Криворучко отримав свою посаду у 2018 році.

У ті дні він був головним власником концерну "Калашников" та генеральним директором "Аероекспресу" і жодного відношення до військової справи не мав.

На своїй новій посаді він почав займатися питаннями постачання озброєння, а оскільки він продовжував залишатися власником "Калашнікова", то фактично зброю він купував у самого себе. І це стосувалося не лише стрілецької зброї, а й засобів ППО, авіаційних ракет та спеціальної техніки.

2012 року у нього народилася донька Софія, а 2016 ще одна дочка Анна. Обидві народилися на території США та отримали там громадянство.

Він має квартиру в Майямі площею 255 квадратних метрів і вартістю кілька мільйонів доларів. Пізніше Криворучко переписав квартиру на співробітника його компанії Михайла Тиратуряна, який займався просуванням продукції "Калашнікова" у США.

Після отримання посади в російському міноборони, він почав скуповувати нерухомість у росії.

Варто зазначити, що для російських топчиновників не є рідкісним явищем відправити своїх дітей жити та вчитися на "загниваючому" Заході. При цьому це стосується й самого диктатора володимира путіна, діти якого мешкають у Європі.