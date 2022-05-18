Двое детей от первого брака и еще четыре от любовниц: СМИ пролили свет на семью путина
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Новые детали личной жизни российского диктатора стали известны СМИ
Западные СМИ узнали новые детали о личной жизни российского кровавого диктатора владимира путина и пролили свет на то, где они проживают.
Об этом идет речь в большой статье The New York Times.
Сообщается, что помимо двух дочерей от первого брака у путина есть еще по меньшей мере четверо детей от двух других женщин.
Первая жена путина Людмила Очеретная после развода вернула себе девичью фамилию и сейчас живет в россии, однако она исчезла из поля зрения СМИ еще до того, как они развелись.
Утверждается, что в настоящее время его фавориткой является бывшая фигуристка Алина Кабаева, которая проживает в Швейцарии. Ее особняк расположен в городе Лугано на берегу одноименного озера. Еще одна любовница российского диктатора Светлана Кривоногих проживала в Монте-Карло (Монако).
Одна из дочерей путина Екатерина Тихонова проживает в Москве и является академическим ученым. Вторая же дочь, Мария Воронцова, живет в одном из самых престижных районов Амстердама (Нидерланды), известно, что у нее есть сын.
Обе дочери путина состоят в разводе.
Дочь Светланы Кривоногих Елизавета (Луиза Розова) в 2021 году засветилась в одном из баров в Москве. Имен еще троих детей издание не называет.
Как сообщалось ранее, 13 мая Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции против Кабаевой и Очеретной. Это значит, что страны Запада решили взяться и за семью российского диктатора, так что вполне вероятно, что вскоре мир узнает и о других детях путина.