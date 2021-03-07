Владельцам бара в Москве пришлось объясняться из-за выступления "третьей дочери Путина" (видео)

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих (Луиза Розова) была замечена в московском баре "Ровесник", где она провела свой первый диджей-сет.

На фоне возникшего резонанса, один из совладельцев бара, представившийся Александром, выпустил видеообращение, в котором попытался объяснить ситуацию.

"Луизу мы позвали, потому что мы хотели показать, что она обычный человек, поддержать ее из-за буллинга, который устроили из-за того, что она предполагаемая дочка Путина", - рассказал он.

По его словам, Кривоногих является обычным человеком, ничем не отличающимся от других.

При этом он отметил, что никоим образом не поддерживает политику Путина, а сам он вместе со многими знакомыми ходил на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, за что даже получил статью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ровесник (@rovesnik.bar)

Впрочем, попытку оправдаться пользователи сети не оценили и обрушились на администратора бара с критикой.

Как сообщалось ранее, у предполагаемой любовницы Путина и матери Луизы Розовой Светланы Кривоногих нашли 40-метровую яхту, которая ходит под охраной катера флота РФ.