"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)

Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют еще одной дочерью президента России Владимира Путина, выступила в субботу, 6 марта, в московском клубе "Ровесник"

Об этом сообщает российское СМИ "SOTA" в своем в Telegram-канале.

Согласно информации, девушка приехала в Москву из Санкт-Петербурга на машине с правительственными номерами "А017мр97".

"Согласно данным от 2011 года, автомобиль был закреплен за министром культуры Александром Авдеевым, сейчас – послом в Ватикане", - говорится в информации.

Кроме того, говорится в заметке, очередь в клуб в этот вечер контролировалась многочисленными сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известного как Центр "Э".





О выступлении девушки в московском клубе написал в своем Instagram также и участник Pussy Riot Александр Софеев.

В издании отмечают, что их журналистов, снимавших Розову, охрана вывела из клуба под разными предлогами.

"Из наиболее интересных: наш журналист редко бывает в клубе и в разговоре с охранниками перепутал месяц выступления в нем одной из групп. После этого те и потребовали от нашего коллеги покинуть помещение и больше не входить в него", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.