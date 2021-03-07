Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)
"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему
Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему

"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)

"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)
10:13 Сегодня Телеграф

Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют еще одной дочерью президента России Владимира Путина, выступила в субботу, 6 марта, в московском клубе "Ровесник"

Об этом сообщает российское СМИ "SOTA" в своем в Telegram-канале.

"Третья дочка Путина" ответила по поводу сходства с президентом России

Согласно информации, девушка приехала в Москву из Санкт-Петербурга на машине с правительственными номерами "А017мр97".

"Согласно данным от 2011 года, автомобиль был закреплен за министром культуры Александром Авдеевым, сейчас – послом в Ватикане", - говорится в информации.

Кроме того, говорится в заметке, очередь в клуб в этот вечер контролировалась многочисленными сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известного как Центр "Э".


О выступлении девушки в московском клубе написал в своем Instagram также и участник Pussy Riot Александр Софеев.

Софеев_дочь_путина_клуб

В издании отмечают, что их журналистов, снимавших Розову, охрана вывела из клуба под разными предлогами.

У любовницы Путина нашли 40-метровую яхту, которую охраняет новейший катер российского флота

"Из наиболее интересных: наш журналист редко бывает в клубе и в разговоре с охранниками перепутал месяц выступления в нем одной из групп. После этого те и потребовали от нашего коллеги покинуть помещение и больше не входить в него", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 410

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Дочь, Клуб, Диджей, Елизавета Кривоногих, Луиза Розова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
05 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)
Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь