"Третья дочка Путина" ответила по поводу сходства с президентом России

Елизавета Кривоногих, которую называют еще одной дочерью президента России Владимира Путина, признала, что похожа на главу РФ, правда только на фото юности.

Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью GQ.

"По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - рассказала она.

Как оказалось, что в первые три дня после того, как вышло расследование о возможном родстве с Путиным, девушка лежала в кровати с закрытыми шторами.

"Ой… Понимаете, это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", - призналась девушка.

По ее словам, о том, что вышло расследование, она узнала от друга в тот момент, когда готовила запеканку.

"Помню, что готовила запеканку, и тут мне звонит друг. И он такой: «Мне подруга скинула (видео, - Авт.), посмотри, я в шоке". – "В смысле в шоке?" Потом я приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала, - поделилась подробностями Кривоногих. - Как-то не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие. И какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни".

Как сообщал "Телеграф", по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.