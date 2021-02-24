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"Третья дочка Путина" ответила по поводу сходства с президентом России

"Третья дочка Путина" ответила по поводу сходства с президентом России
Обновлено 22:53 Сегодня Телеграф фото: GQ

Елизавета Кривоногих, которую называют еще одной дочерью президента России Владимира Путина, признала, что похожа на главу РФ, правда только на фото юности.

Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью GQ.

"По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - рассказала она.

Как  оказалось, что в первые три дня после того, как вышло расследование о возможном родстве с Путиным, девушка лежала в кровати с закрытыми шторами.

"Ой… Понимаете, это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", - призналась девушка.

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По ее словам, о том, что вышло расследование, она узнала от друга в тот момент, когда готовила запеканку.

"Помню, что готовила запеканку, и тут мне звонит друг. И он такой: «Мне подруга скинула (видео, - Авт.), посмотри, я в шоке". – "В смысле в шоке?" Потом я приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала, - поделилась подробностями Кривоногих. - Как-то не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие. И какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни". 

Как сообщал "Телеграф", по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Расследования, Елизавета Кривоногих, дочка Путина, Владимир Пути.
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