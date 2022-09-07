"Ситуація вкрай важка": військовий експерт про ЗАЕС та ризик "Мінська-3" після візиту МАГАТЕ

Олег Старіков пояснив, навіщо росії потрібна українська ЗАЕС

Захоплення росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі було спланованим та свідомо готувалося кремлем для одночасного політичного й військового тиску на Україну і Захід. Про це "Телеграфу" сказав військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Старіков, коментуючи кроки рф, аби примусити офіційний Київ піти на так званий "Мінськ-3".

"Що стосується політичного аспекту, то основна ціль т.з. "спеціальної військової операції" росії був політичний вплив на Київ та політичне керівництво Україною. А все інше — "денацифікація" та інш. — було тільки прикриттям. Окупанти таким чином розширювали б свою стратегічну глибину через Україну для виходу до країн Заходу. Тому, по-перше, вони будуть робити все можливе, щоб досягти цих цілей. А, по-друге, для вирішення цих задач вони використовували політико-військовий спосіб, який застосовує всі наявні методи. В тому числі економічні, дипломатичні, а також заходи (про які ніхто не думав), пов'язані з атомною електростанцією. Це новий вид агресії в тій гібридній війні, яку веде росія. Ніхто навіть не припускав, що таке може бути (захоплення ЗАЕС, — ред.). Світ з подібним зіштовхнувся вперше", — зазначив він.

Старіков нагадав, що і МАГАТЕ, і її очільник Рафаель Гроссі, заявляли раніше, що немає ніяких міжнародних документів, які б регламентували, як треба поступати у такій ситуації.

"Женевські та інші конвенції є, а стосовно атомних станцій нічого нема. Місія МАГАТЕ під час і після поїздки віднеслася сугубо формально, відповідно до нормативів, згідно з якими вона діє. Адже у МАГАТЕ головне завдання — контроль за виконанням зобов'язань сторін, взятих на себе у сфері атомної енергетики. Представники місії не робили жодних політичних заяв. Тому, що, якби вони це зробили, не зрозуміло, куди б це все прийшло", — сказав експерт.

На його думку, ситуація довкола ЗАЕС для України "вкрай важка, це очевидно, а ситуація для наших стратегічних партнерів та світового співтовариства дуже незрозуміла, адже неясно, як далі діяти".

"Якщо брати аспект із ЗАЕС, то фахівці МАГАТЕ ставляться до проблеми зважено, стримано і нічого не говорять лишнього. Навіть гарячі голови (серед політиків), які є в кожній державі, не виступають із якимись різкими заявами. Оскільки це може реально привести до Третьої світової війни. Всі чекають, що буде далі. Гроссі та організація, яку він очолює, все вчинили вірно. Вони розуміють, що кожне їхнє слово може призвести до чогось такого, що назад вже не повернути. Наприклад до Третьої світової. Відтак вони відійшли від політичних висновків та зробили оцінки, які прописані в законодавстві. Чи був на них тиск з боку кремля, Вашингтона, Лондона, Києва, Пхеньяну, Пекіну і т.д.? Не виключаю, що тиск був. Але Гроссі підійшов до ситуації з усією зваженістю та досвідом. Він же — кадровий дипломат, який вчинив правильно в цій геополітичній ситуації, що склалася на поточний час", — прокоментував Старіков.

Нагадаємо, МАГАТЕ надала вельми сухий звіт про здійснену поїздку на Запорізьку АЕС. При цьому аналітики ISW (Інституту вивчення війни) припускають, що кроки Москви на рівні Радбезу ООН можуть свідчити про пошуки "важеля", який вплинув би на позицію України щодо мирних переговорів про припинення війни та появу так званого "Мінська-3".

Зазначимо, на думку експерта аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігара Тишкевича, Україна має кілька складних моментів, пов’язаних із візитом МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС.