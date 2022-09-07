Шукають підходи до "Мінська-3"? Україна заявила про тиск росії на очільника МАГАТЕ

Атомна станція в окупованому Енергодарі залишається одним із найбільш проблемних об’єктів на нинішньому фронті

Російські "дипломати" в ООН робили спроби тиску на керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, перш ніж його команда надала вельми сухий звіт про здійснену поїздку на Запорізьку АЕС. На думку постпреда України при ООН Сергія Кислиці, на це натякає поведінка представників росії під час зустрічі Радбезу ООН напередодні, де міжнародних енергетиків і було заслушано. При цьому аналітики ISW припускають, що такі кроки Москви можуть свідчити про пошуки "важеля", який вплинув би на позицію Києва щодо мирних переговорів про припинення війни.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на виступ Кислиці в ООН, а також новий аналіз ситуації на фронті від Інституту вивчення війни (США).

Кислиця наголосив: його російський "колега" василь небензя чи не в прямому сенсі влаштував "ниття", що начебто не встиг ознайомитися зі звітом МАГАТЕ перед засіданням ООН. При цьому саме рф була ініціатором такої термінової зустрічі міжнародних дипломатів.

"Єдине, що пояснює цю російську суєту, — це спроба чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", — наголосив український дипломат.

При цьому він певен, що російський план не спрацював, через що їм довелося в екстреному темпі вигадувати не надто переконливі відмазки щодо того, чому звіт МАГАТЕ раптово може виявитися не зовсім точним. Також Сергій Кислиця наголосив: росія має залишити територію Енергодару, а насамперед ЗАЕС. Він переконаний, що лише це може гарантувати не лише відновлення ядерної безпеки, а й відновлення загальної поваги міжнародного права.

Втім, поки що змін щодо демілітаризації території Запорізької атомної станції не спостерігається. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, окупанти на ядерному об’єкті створили всі можливі умови, які лише підвищують ризик аварії. При цьому запобігти ймовірним катастрофічним наслідкам український персонал станції навряд чи зможе оперативно — знову ж таки через втручання російських військових. І на це Москва має причини.

"Президент росії володимир путін міг би спробувати використати побоювання, які викликають його дії, для примусу МАГАТЕ та міжнародної спільноти до фактичного визнання права рф на участь в експлуатації ЗАЕС, яке він міг би спробувати зобразити як фактичне визнання окупації росією півдня України", — зазначили. у щоденному звіті представники команди ISW.

Також фахівці не виключають, що ситуація на ЗАЕС може стати для росією "козирем у рукаві", щоб посадити українців за стіл переговорів та спробувати оформити процес, який був би аналогічним до "Мінських угод" 2014 року. Важливо відзначити, що в "Мінську" росія скрізь була вказана як нейтральна сторона, а не безпосередній учасник бойових дій.

Зазначимо, на думку експерта аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігара Тишкевича, Україна має кілька складних моментів, пов’язаних із візитом МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС.

Не в останню чергу на це впливає тривалість перебування міжнародної місії в Енергодарі. Як "Телеграф" вже писав, більшість членів "експедиції" залишили станцію вже за кілька годин після приїзду. Серед них був і голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.