Енергодар знеструмлено: що відомо на даний момент

окупанти підтвердили знеструмлення міста, проте заявили, що ЗАЕС не відключилась

Окупований Енергодар, в якому розташована Запорізька атомна електростанція, котру постійно обстрілюють росіяни, залишився без електропостачання. Про надзвичайну подію у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Дмитро Орлов. За його даними, без світла Енергодар залишився після вибуху.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання", — написав Орлов. Він додав, що зараз з’ясовуються обставини події.

Схожа ситуація уже траплялась у місті наприкінці серпня. Тоді росіяни обстріляли територію довкола ЗАЕС, там виникла лісова пожежа, через що вийшла з ладу лінія електропередач ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Внаслідок інциденту станція вперше в своїй історії залишилась повністю знеструмленою. Відповідно живлення зникло і в Енергодарі, через це відключились водяні насоси і частково зник зв'язок.

Тим часом окупанти підтвердили, що Енергодар знеструмлений, і назвали причиною обстріл ліній електропередач у районі Запорізької АЕС нібито з боку українських позицій. Про це заявив колаборант росіян володимир рогов. Як повідомляє з його слів пропагандистська агенція ТАСС, у районі станції нібито було сім прильотів. рогов також сказав, що ЗАЕС зараз працює на забезпечення власних потреб.

Як повідомляв "Телеграф", наразі в Енергодарі через різке посилення обстрілів щодня зростає кількість людей, які бажають виїхати з-під окупації.