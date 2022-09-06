Энергодар обесточен: что известно на данный момент

оккупанты подтвердили обесточивание города, однако заявили, что ЗАЭС не отключилась

Оккупированный Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, постоянно обстреливаемая россиянами, остался без электроснабжения. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов. По его данным, без света Энергодар остался после взрыва.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", – написал Орлов. Он добавил, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Похожая ситуация уже происходила в городе в конце августа. Тогда россияне обстреляли территорию вокруг ЗАЭС, там возник лесной пожар, из-за чего вышла из строя линия электропередач ВЛ-750 кВ ЗАЭС — "Днепровская". В результате инцидента станция впервые в своей истории осталась полностью обесточенной. Соответственно питание исчезло и в Энергодаре, из-за этого отключились водяные насосы и частично исчезла связь.

Тем временем, оккупанты подтвердили, что Энергодар обесточен, и назвали причиной обстрел линий электропередач в районе Запорожской АЭС якобы со стороны украинских позиций. Об этом заявил коллаборант россиян владимир рогов. Как сообщает с его слов пропагандистское агентство ТАСС, в районе станции якобы было семь прилетов. рогов также сказал, что ЗАЭС сейчас работает на обеспечение собственных нужд.

Как сообщал "Телеграф", в настоящее время в Энергодаре из-за резкого усиления обстрелов ежедневно растет количество людей, желающих уехать из-под оккупации.