"Гуманитарка" в магазинах и много желающих уехать: как Энергодар живет в оккупации

Местных жителей очень встревожило усиление обстрелов

Оккупанты в Энергодаре завозят товары из россии и пытаются навести свои порядки, однако из-за постоянных обстрелов желающих остаться в городе с каждым днем все меньше.

Как сообщает издание "Запорожские вести", о ситуации в городе рассказал общественный деятель Виктор Бучнев. По его словам, накануне Энергодар подвергся массированному обстрелу, но отследить откуда велся огонь было невозможно, так как казалось будто снаряды летят отовсюду.

Что касается общей ситуации, то в Энергодар иногда завозятся товары, но в целом наблюдается дефицит всего. Бучнев отмечает, что те товары, которые можно найти в магазинах обычно являются тем, что под маркой гуманитарных грузов доставлялось из Крыма и других оккупированных городов, вроде Мелитополя.

Однако товары не были разданы людям, а попали на полки магазинов.

"Цены высокие, но жителей города не так это беспокоит, как постоянные обстрелы", — сказал он.

По словам общественного деятеля, из-за того что начались обстрелы в городе уже появились первые жертвы, а потому многие хотят обезопасить себя и уехать на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщалось ранее, накануне прибытия международной миссии МАГАТЭ с проверкой на Запорожскую АЭС российские захватчики утром 1 сентября устроили массовый обстрел Энергодара. Пострадала цивильная инфраструктура, повреждены многие жилые дома, а сами оккупанты сообщали о минимум трех погибших жителях города.