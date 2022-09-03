"Гуманітарка" у магазинах та багато охочих поїхати: як Енергодар живе в окупації

Місцевих жителів дуже стривожило посилення обстрілів

Окупанти в Енергодарі завозять товари з росії та намагаються навести свої порядки, проте через постійні обстріли охочих залишитися в місті з кожним днем дедалі менше.

Як повідомляє видання "Запорізькі вісті", про ситуацію в місті розповів громадський діяч Віктор Бучнев. За його словами, напередодні Енергодар зазнав масованого обстрілу, але відстежити звідки вогонь було неможливо, оскільки здавалося, що снаряди летять звідусіль.

Щодо загальної ситуації, то в Енергодар іноді завозяться товари, але загалом спостерігається дефіцит усього. Бучнев зазначає, що ті товари, які можна знайти в магазинах, зазвичай є тим, що під маркою гуманітарних вантажів доставлялося з Криму та інших окупованих міст, на кшталт Мелітополя.

Проте товари не буди роздані людям, а потрапили на полиці магазинів.

"Ціни високі, але жителів міста не так це непокоїть, як постійні обстріли", — сказав він.

За словами громадського діяча, через те, що почалися обстріли в місті, вже з’явилися перші жертви, а тому багато хто хоче убезпечити себе і виїхати на підконтрольну Україні територію.

Як повідомлялося раніше, напередодні прибуття міжнародної місії МАГАТЕ із перевіркою на Запорізьку АЕС російські загарбники вранці 1 вересня влаштували масовий обстріл Енергодару. Постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено багато житлових будинків, а самі окупанти повідомляли про мінімум трьох загиблих жителів міста.