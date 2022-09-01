Енергодар під вогнем окупантів: у місті чути вибухи, є жертви, місія МАГАТЕ під загрозою зриву (фото)

Росіяни всіляко намагаються дискредитувати ЗСУ, заявляючи про висадку українського десанту на околиці міста

В очікуванні на прибуття міжнародної місії МАГАТЕ з перевіркою на Запорізьку АЕС російські загарбники вранці 1 вересня влаштували масовий обстріл Енергодару. Страждає мирна інфраструктура, пошкоджено багато житлових будинків, самі окупанти повідомляють про мінімум трьох загиблих жителів міста. На вулицях Енергодару чути мінометні та автоматні черги, обстрілюється і шлях проходження іноземних енергетиків — імовірно, з метою залякування.

Про те, що відбувається в тимчасово окупованому Енергодарі, повідомляє мер міста Дмитро Орлов, а також голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Вивчив "Телеграф" та повідомлення різних росЗМІ, які зовсім інакше трактують обстріл міста.

Відомо, що вогонь за мирними мешканцями росіяни відкрили вже з п’ятої ранку 1 вересня. За даними української сторони, серед мешканців є поранені, проте росіяни говорять про щонайменше трьох загиблих.

"Самі ж убивці цивільного населення, які обстрілюють з ранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери)", — зазначив Орлов, опублікувавши фотографії з Енергодару.

На місці прильоту пожежа

На знімках видно влучання у житлові багатоповерхівки, а також кілька зруйнованих магазинів. Відомо про обстріл дитячих садків.

Росіяни спокійно стріляють по житлових будинках

Мінус магазин

Є й фотографії російських гелікоптерів у повітряному просторі міста. Варто згадати, що російські медіа повідомляють інформацію щодо нібито висадки десанту ЗСУ у передмісті Енергодару. Окупанти намагаються прикриватися відкритою брехнею, використовуючи гелікоптери для обстрілів місцевості.

Російська авіація над містом

Слід зазначити, що російська авіація веде обстріли передмістя Енергодару, через що є можливість провокацій і в інших регіонах України. Так, керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив мешканців прибережних територій району про необхідність уникати відкритої місцевості, а по можливості — і зовсім перебувати в укриттях.

Як зазначив уже згаданий Старух, росіяни також застосовують і артилерію. У тому числі — вздовж заздалегідь обумовленого маршруту, яким із Запоріжжя до Енергодару повинна їхати місія МАГАТЕ.

Загальний вигляд Енергодару 1 вересня

"Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки, — підкреслив чиновник. — Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від росії припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об’єкта".

При цьому окремі росЗМІ повідомляють, ніби іноземні енергетики продовжують свій рух до Енергодару, посилаючись на заяву Рафаеля Гроссі. Підтвердження цьому "Телеграф" поки що не знайшов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що провокації російської армії в Енергодарі відбувалися і за кілька днів раніше. У всьому, що відбувається, окупанти також звинувачували українських військових.