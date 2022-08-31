Окупанти готуються зустрічати місію МАГАТЕ: частина співробітників ЗАЕС зникла, решту "муштрують"

Зустрічати міжнародних експертів буде підготовлена масовка

Місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) має прибути на Запорізьку АЕС 1 вересня, а окупанти на станції ведуть підготовку до зустрічі.

Як повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України, співробітники станції зазнають жорстких репресій, а ті, кого росіяни вважали "неблагонадійними", і зовсім зникли, а їхня доля нині невідома.

"Частина співробітників, які з різних причин погодилися на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена "масовка", мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські технологи проводять з ними роботу для створення потрібної "картинки".

У ГУР закликають міжнародні організації та уряди інших країн сприяти забезпеченню ефективної та об’єктивної роботи МАГАТЕ на станції.

Також у відомстві очікують, що Агентство створить постійне представництво на ЗАЕС, а територію атомного об’єкту буде демілітаризовано, а навколо неї буде створено 10-кілометрову зону безпеки.

Як повідомлялося раніше, окупанти вже почали вставляти "палиці в колеса" місії, так спочатку вони заявили, що експерти зможуть відвідати станцію лише на один день, а потім взагалі відмовилися видавати їм спецперепустки на захоплену територію і змушують їх стояти в загальній черзі.