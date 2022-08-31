Окупанти придумали, як замучити місію МАГАТЕ ще до приїзду на ЗАЕС: нахабна заява

Оскільки примусити місію заїхати на ТОТ з росії не вдалось, експертів будуть невідомо як довго тримати на спеці у пункті пропуску

Місія МАГАТЕ, яка уже виїхала з Києва на інспекцію Запорізької АЕС, стикнулася з новою перешкодою на шляху до своєї цілі. Окупанти відмовились видавати експертам спецперепустки на захоплену територію і змушують їх стояти у загальній черзі.

Нахабну заяву з цього приводу опублікував у своєму телеграм-каналі колаборант і гауляйтер Запоріжжя Володимир Рогов. Він написав що "місія МАГАТЕ буде стояти в черзі" і "спецперепустки їм робити не будуть". "А могли би безпечно, швидко та без перешкод дістатись з росії через звільнену територію", — написав він.

Варто зазначити, що зараз у Запорізькій області стоїть 30-градусна спека при ясному небі. Тож місії МАГАТЕ доведеться стояти в очікуванні черги на проїзд під палючим сонцем. Скільки часу вони проведуть в таких умовах, передбачити неможливо.

Варто зазначити, що окупанти наполягали на тому, щоби місія МАГАТЕ заїжджала через захоплену територію. Україна виступила категорично проти, оскільки в такому разі не могла би гарантувати безпеку експертів, серед яких перебуває генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни напередодні приїзду місії почали також обстрілювати коридори, якими представники МАГАТЕ можуть заїхати на ЗАЕС с України. Окрім того, окупанти заявили, що не дадуть їм працювати більше одного дня, хоча Гроссі розраховує на кількаденну детальну інспекцію. Також працівники станції повідомляли про підготовку росіянами провокацій під час візиту.