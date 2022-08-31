Місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС: окупанти вже висунули нову умову

Інспектори планують провести на станції декілька днів, але загарбники дають їм тільки день часу на всю роботу

Місія Міжнародної агенції з ядерної енергетики (МАГАТЕ), яка вчора прибула в Україну, щоби здійснити інспекцію Запорізької АЕС, уже вирушила безпосередньо на об’єкт. Проте росіяни та їхні колаборанти, які утримують станцію, висунули їм умову, котра може сильно ускладнити діяльність місії – вони дають їм на виконання всієї запланованої роботи лише один день.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РБК, посилаючись на слова "голови" окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького. "Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки що заявлено [як мета візиту] — "ознайомитися з роботою станції". Для нас це розмите поняття", — сказав він.

Разом з тим "Укрінформ" наводить слова генерального МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який також прибув з місією. Він повідомив, що планує провести на ЗАЕС не один день, а декілька. Одним із напрямків своєї роботи він назвав спілкування з персоналом станції – фахівці там працюють українські. "Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", — заявив Гроссі під час брифінгу в Києві.

Голова МАГАТЕ також відзначив, що місії агентства вперше доведеться перетнути фронт. "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", Україна і МАГАТЕ домовились, що місія заїжджатиме з підконтрольної Києву території. Але напередодні візиту росіяни почали обстрілювати всі відповідні коридори, щоб змусити інспекторів заїхати на станцію з тимчасово окупованих територій – з боку Криму або ОРДЛО. Окрім того, за даними джерел "Телеграфу" на ЗАЕС, окупанти планують ряд провокацій на станції, зокрема спробують під тортурами змусити працівників станції просити МАГАТЕ залишити їх на об’єкті.