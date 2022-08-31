Миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС: оккупанты уже выдвинули новое условие

Инспекторы планируют провести на станции несколько дней, но захватчики дают им только день на всю работу

Миссия Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ), которая вчера прибыла в Украину, чтобы осуществить инспекцию Запорожской АЭС, уже отправилась непосредственно на объект. Однако россияне и их коллаборанты, удерживающие станцию, выдвинули им условие, которое может осложнить деятельность миссии – они дают им на выполнение всей запланированной работы только один день.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РБК, ссылаясь на слова "председателя" оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого. "Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [как цель визита] — "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие ", — сказал он.

Вместе с тем "Укринформ" приводит слова генерального МАГАТЭ Рафаэля Гросси, также прибывшего с миссией. Он сообщил, что планирует провести на ЗАЭС не один день, а несколько. Одним из направлений своей работы он назвал общение с персоналом станции – специалисты там работают украинские. "Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", — заявил Гросси во время брифинга в Киеве.

Глава МАГАТЭ также отметил, что миссии агентства впервые придется пересечь фронт. "Мы направляемся в зону боевых действий, на оккупированные территории. Это требует четких гарантий не только от россии, но и от Украины. Мы имели возможность это обеспечить", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", Украина и МАГАТЭ договорились, что миссия будет заезжать с подконтрольной Киеву территории. Но накануне визита россияне начали обстреливать все соответствующие коридоры, чтобы заставить инспекторов заехать на станцию с временно оккупированных территорий – со стороны Крыма или ОРДЛО. Кроме того, по данным источников "Телеграфа" на ЗАЭС, оккупанты планируют ряд провокаций на станции, в том числе попытаются под пыткой заставить работников станции просить МАГАТЭ оставить их на объекте.