оккупанты делают все возможное, чтобы сфальсифицировать реальную ситуацию на станции

Международное агентство по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) сформировало команду экспертов для инспекции Запорожской АЭС. Ее члены, среди которых как представители дружественных Украины Польши и Литвы, так и страны, поддерживающие россию в ее вторжении, уже отправились на ЗАЭС, потому рф подготовила для них очередную провокацию.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" на условиях анонимности рассказал один из сотрудников Запорожской атомной электростанции, комментируя ситуацию, сложившуюся на территории ЗАЭС перед приездом экспертной комиссии по МАГАТЭ.

По его словам, оккупанты уже успели "отработать" некоторых сотрудников, дабы по прибытию экспертов МАГАТЭ, те сразу бросились просить их оставить россиян на станции якобы для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

Читайте также: Категория Украина Обстрелы и провокации россиян на ЗАЭС: сотрудник станции назвал главные угрозы Работник Запорожской АЭС объяснил, какие действия оккупантов могут привести к катастрофе

"По моей информации, россияне "работали" с некоторыми людьми через подвалы, чтобы когда миссия МАГАТЭ приедет, персонал бросился к ним в ноги и просил, чтобы в целях безопасности на станции покинули россию, что, мол, они устали от обстрелов. Украина, мол, обстреливает, а россия обеспечивает порядок. Еще снимут какой-нибудь пропагандистский ролик под это с завербованными людьми или теми, кто после пыток ", — пояснил он.

Следует напомнить, что атомная станция в Энергодаре (более известная как Запорожская АЭС) еще в начале августа полностью вышла из-под контроля Украины. Несколькими днями ранее, а именно 25 августа, впервые за всю историю существования ЗАЭС была отключена от электричества. Оккупанты, разместившие на территории станции боевую технику, не прекращают обстрел Энергодара, в дальнейшем обвиняя в ударах украинские Вооруженные силы.

Также "Телеграф" сообщал, как ученые наглядно показали, какие последствия угрожают миру, если ситуация на ЗАЭС полностью выйдет из-под контроля и отравляющая радиация начнет распространяться с энергоблоков станции.