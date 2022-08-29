Сотрудник ЗАЭС: россия устроила ядерный шантаж и готовит провокацию к приезду миссии МАГАТЭ

Атомщик рассказал о рисках на ЗАЕС, миссии МАГАТЭ и подготовке к "референдуму"

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции на условиях анонимности рассказал "Телеграфу" о том, какая ситуация на станции сейчас, как русские готовятся к приезду миссии МАГАТЭ и чем чреват ядерный терроризм российской армии.

— Какая ситуация на станции по состоянию на сейчас (разговор состоялся в воскресенье днем, 28 августа)?

— На данный момент были обстрелы из миномётов, где-то шесть или семь раз, прилетало в лес. Также, обстреливается территория самой станции. Но сейчас русские пытаются замести следы перед приездом миссии МАГАТЭ. Они хотят сделать вид, что это обстреливает украинская армия, а не они. Они будут подбрасывать хвостовики от мин, чтобы создавать видимость, что это все украинская сторона.

Так же они делали и вначале, когда захватывали ЗАЭС: заставляли замазывать пулевые отверстия от их обстрелов на здании.

Был недавно миномётный прилёт со стороны промзоны на первый спецкорпус станции. Там пробило кровлю здания, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива, а также, радиоактивные отходы. Также они свозят технику непосредственно в машинный зал турбинного отделения и прячут под эстакадами атомных станций.

Они терроризируют персонал. Уже давно запрещено входить на станцию с мобильным телефоном, чтобы персонал не мог ничего фиксировать. У персонала и в помещениях постоянно проводятся обыски. Их (сотрудников АЭС — Ред.) шантажируют, что не будут выпускать со станции и возьмут в заложники.

Они постоянно кого-то хватают и отправляют "на подвал". Прямо на территории атомной станции закрывают людей, проводят с ними "воспитательную работу".

Недавно уже стали ходить по домам и интересоваться по поводу референдума (россия неоднократно заявляла о намерениях провести так называемые референдумы на захваченных территориях Юга и Востока Украины, где вынести на голосование вопрос присоединения к РФ — Ред.). Но настроения разные. Та и какое может быть настроение, если к тебе пришли с автоматом и знают, где ты живешь? Я думаю, что все это для того, чтобы делать перепись квартир атомщиков и жителей Энергодара. Чтобы понимать, куда можно будет завезти своих людей с оккупированных территорий — Мелитополя, Мариуполя.

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Чтобы с помощью своих людей, которых они завезут, создавать картинку псевдореферендума и псевдомитинги в поддержку. Поэтому и увеличиваются сейчас обстрелы: чтобы как можно больше людей уехало на подконтрольную территорию.

По моей информации, русские "работали" с некоторыми людьми через подвалы, для того, чтобы когда миссия МАГАТЭ приедет, персонал кинулся к ним в ноги и просил, чтобы в целях безопасности на станции оставили россию, что мол, они устали от обстрелов. Украина мол обстреливает, а россия обеспечивает порядок. Ещё снимут какой-то пропагандисткий ролик под это с завербованными людьми или теми, кто после пыток.

— А сколько на данный момент остаётся персонала на атомной станции?

— Около 1500-2000 человек.

— Была информация, что эти люди находятся там без отдыха и не сменяются.

— Оперативный персонал работает 3/2 дня. Три дня работают и два дня отдыхают. Возможно, из-за нехватки людей изменён график и они отдыхают один день.

— Насколько рискованно, что ЗАЭС два дня была отключена от электроэнергии? Чем это чревато в будущем?

— Это очень рискованно. Такое отключение произошло впервые в мире. Наш оперативный персонал с этим достойно справился. А так, мы бы расхолаживали ядерную установку на дизель генераторах. В случае отказа дизель генераторов это был бы кошмар: потеря контроля охлаждения активных зон ядерного реактора. Могло бы произойти расплавление ядерного топлива, была бы Фукусима с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду.

Вода в реакторе бы нагрелась, дальше кризис теплоотдачи, потом выделяется водород и тепловой взрыв как итог. А также, радиационные выбросы. Специалисты отрасли уже смоделировали, куда пойдёт эта радиация.

— Я видела, что это затронет Юг Украины и часть россии.

— Это самый худший сценарий, который может быть. Но их консультирует Росатом. Интересно, что российские военные стреляют близко, но всегда немного мимо. Их цель — это ядерный терроризм.

Карта, каким бы было радиоактивное облако в случае аварии на ЗАЭС с учетом розы ветров на 29 августа

Могли ли уже какие-то вредные вещества выделиться в атмосферу сейчас или впоследствии?

— Не могли. У нас идёт непрерывный мониторинг. Нарушений и выбросов не наблюдалось. Но они стреляют не из высокоточного оружия. И можно попасть куда угодно. А они хранят технику и боекомплекты в машинных залах турбинного отделения. Они в любой момент могут начать детонировать. А там генераторы турбин охлаждаются и заполнены водородом. Это очень взрывоопасное вещество.

Плюс, там большая пожарная нагрузка, огромное количество масла, кабельной продукции.

— То есть по сути, пока эта зона не будет демилитаризирована, этот риск будет оставаться надолго?

— Да. Плюс морально тяжело персоналу. Люди, которые отвечают за ядерную безопасность, идя на смену, не знают, что с ними будет. А ещё и под обстрелами находятся. Ночами не спят. И в этом состоянии нужно работать. Это очень тяжело. Когда я там находился, это было видно по лицам людей. А некоторых ещё и бросают в камеры 1,5/2 метра и они находятся там в жаре, где нечем дышать, их избивают, пытают, добывают информацию. Выдерживать это сложно. Никто не знает, в какой момент может прилететь. Если бы не было россии, то этого бы всего не было бы.