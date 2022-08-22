После завоза больших объемов топлива на ЗАЭС, ВС рф тайно размещают там военную технику – разведка

Действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке возможной провокации с организацией пожара

После завоза на территорию Запорожской атомной электростанции большого количества автомобильного топлива, российские военные дополнительно разместили на территории ЗАЭС значительное количество военной техники.

Об этом сообщил собственный источник Guildhall в украинской разведке.

"21 августа российские военные дополнительно переместили и скрыли на территории атомной станции значительное число военной техники и в дальнейшем, без согласования с оккупационным руководством АЭС, военные провели рассредоточение техники по территории станции", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа со ссылкой на источник в украинской разведке руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк сообщил, что Вооруженные Силы рф разместили по всей территории Запорожской атомной электростанции большие объемы автомобильного топлива, что свидетельствует о подготовке возможной провокации с организацией пожара.